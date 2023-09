O casa a fost cuprinsa de flacari chiar in timpul unui priveghi. Incidentul a avut loc azi, 2 septembrie 2023, in comuna Fauresti, judetul Valcea.Pompierii din cadrul ISU Valcea au fost solicitati sa intervina la fata locului, acolo fiind trimise doua autospeciale de stingere cu apa si spuma de la Garda de Interventie Maciuca."Incendiul a fost lichidat in scurt timp, de ... citeste toata stirea