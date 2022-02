VALCEA. Condamnare in dosarul drogurilor ascunse in obiecte, trimise prin coletarie din Spania

In anul 2019, trei tineri, unul din Valcea si doi din Olt, s-au crezut inventivi si au pus in practica ce au vazut prin filme. Ei au ascuns 6 kilograme de cannabis in obiecte, le-au impachetat intr-un colet si le-au trimis, printr-o firma de curierat, din Spania in Romania. Ei bine, manevra nu a functionat insa, pentru ca procurorii DIICOT Valcea au fost vigilenti si au depistat drogurile, arestandu-i pe suspecti.Ulterior, dosarul a ajuns in instanta, iar zilele trecute tinerii au fost gasiti ... citeste toata stirea