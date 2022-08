VALCEA: Controale "timide" ale politistilor la transportatorii de persoane!

IPJ Valcea a dar startul, la fel ca si celelalte inspectorate din tara, unei ample actiuni de verificare a legalitatii transportului rutier de persoane. Se stie foarte bine ca la Valcea, de cativa ani incoace, calatorii se plang in mod constant de conditiile in care sunt transportati pe anumite rute, cea mai controversata fiind Ramnicu Valcea - Dragasani, urmata de Ramnicu Valcea - Budesti, evident, si retur. Cu ceva ani in urma, astfel de controale in trafic erau la ordinea zilei, acum s-au ... citeste toata stirea