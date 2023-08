O fetita in varsta de 10 ani a fost grav ranita in urma unui accident rutier ce s-a petrecut in aceasta dimineata de joi, 17 august a.c., in localitatea zona Copacelu a municipiului Ramnicu Valcea. Micuta traversa strada pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost spulberata de un autoturism condus de un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna ... citeste toata stirea