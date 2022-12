VALCEA. Inca un minor la volan pe drumurile publice...

Tragedia de saptamana trecuta, cand un minor s-a urcat la volan si a murit intr-un accident rutier, iar alti doi au fost grav raniti, ar fi trebuit sa fie un semnal de alarma pentru unii parinti, pentru a-si tine in frau adolescentii teribilisti. Dar iata ca nu a fost! Ieri seara, in jurul orei 22.15, un alt minor (in varsta de 16 ani) s-a urcat la volanul unui autoturism, el fiind depistat de politistii comunei Lungesti. Adolescentul era singur acasa, a profitat de faptul ca parintii sai au ... citeste toata stirea