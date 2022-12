Potrivit INS, numarul de divorturi este mai mare in mediul urban decat in cel rural, cu exceptia... judetului Valcea. Cea mai mare rata a divortialitatii s-a inregistrat in judetul Brasov (1,37 divorturi la 1000 locuitori) si cea mai mica rata de divortialitate s-a inregistrat in judetul Valcea (0,37 divorturi la 1000 ... citeste toata stirea