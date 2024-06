Valcea nu duce lipsa de "mesteri". Unii solicita de doua ori banii pentru lucrarile facute

In data de 19 iunie 2024, politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie Rurala Pietrari au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, domiciliat in Ramnicu Valcea, el fiind banuit de savarsirea infractiunii de inselaciune. Politistii ne-au informat ca, din cercetarile pe care le-au desfasurat, a reiesit ca doi barbati, de 25 si 32 de ani, ambii din municipiul Ramnicu Valcea, ar fi incheiat o intelegere pentru a executa o lucrare la o locuinta situata in comuna Stoenesti pentru ... citește toată știrea