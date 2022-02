VALCEA. O tanara a fost prinsa "rupta" de beata la volan. Politistii au retinut-o

Week-end-ul trecut, politistii rutieri din Valcea au oprit in trafic 705 autovehicule si au legitimat 790 de persoane, iar in urma neregulilor descoperite au fost aplicate 212 sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea prevederilor codului rutier, cu o valoare de peste 90.000 de lei. Viteza, alcool la volan sau simple nerespectari ale regulilor de circulatie.Ei bine, surpriza mare a constituit-o o soferita de 29 de ani, din Olt. Ea a fost depistata in noaptea de 26 spre 27 februarie a.c. ... citeste toata stirea