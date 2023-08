Actiuni in forta in tot judetul au avut loc in minivacanta de Sfanta Maria, iar cu aceasta ocazie au fost depistati nu mai putin de patru barbati care s-au urcat la volan sub influenta substantelor interzise. Unul dintre ei se drogase cu 6 substante, potrivit testarii efectuata de politistii valceni. Iata, mai jos, toate exemplele:La data de 12 august a.c., politistii Formatiunii Rutiere Horezu au surprins in trafic 2 barbati din localitatea Tomsani, in timp ce conduceau doua autoturisme in ... citeste toata stirea