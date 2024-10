Valcea pitoreasca. Doua trasee montane off-road auto-moto din muntii Capatanii

I. Traseu off-road auto / moto - 65 km in Muntii Capatanii, judetul Valcea: Vaideeni (601m)- Plaiul Recii - Muntele Marginea (1525m) - Coasta Lacului (1740m)- Platoul la Nedei (2107m) (se poate continua spre Curmatura Oltetului (1815m) - Petrimanu - Ciunget (650m); total circa 65 km (marcaj punct galben apoi banda albastra pana sub Vf. Nedeii - vezi traseu 3).Acest traseu off-road din Muntii Capatanii, judetul Valcea, este destinat autoturismelor si motocicletelor de teren si are o lungime de ... citește toată știrea