Loviri si alte violente, aceasta este infractiunea de care este acuzat un barbat in varsta de 71 de ani, din localitatea Copaceni, care si-a snopit in bataie un vecin."Din cercetari, politistii au stabilit ca barbatul, in urma unui conflict spontan, ar fi lovit, cu un obiect din lemn, in zona capului, a membrelor superioare si inferioare, un alt barbat, de 66 de ani, din localitate" - precizeaza IPJ Valcea. ... citeste toata stirea