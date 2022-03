VALCEA. Soferi lasati fara permis pentru viteza. Unul conducea si beat!

Trei vitezomani au picat ieri la radarele Serviciului Rutier, dupa ce politistii au organizat o actiune de amploare intitulata sugestiv SPEED. Ei bine, soferii care au depasit limitele legale de viteza au ramas pietoni pentru o buna perioada de timp, dar au fost "arsi" si la buzunare.Asadar, unul dintre soferi a fost depistat pe DN 64, in Ramnicu Valcea, in timp ce conducea cu o viteza de 146 km/h pe un sector de drum limitat la 50 km/h. Persoanei in cauza i-a fost aplicata amenda in valoare ... citeste toata stirea