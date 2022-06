VALCEA. Soferi prinsi beti si drogati la volan

Doi soferi s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost opriti in trafic de politistii rutieri din cadrul IPJ Valcea. Unul era beat, iar altul drogat. Totul s-a intamplat sambata.m, 18 iunie 2022.Primul sofer a fost prins pe raza orasului Brezoi. El conducea o autoutilitara, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 1,10 mg/l alcool in aerul expirat. Barbatul a fost conduc la spital pentru recoltarea de probe biologice.De asemenea, in urma verificarilor efectuate ... citeste toata stirea