VALCEA. Starea drumurilor si interventiile pe perioada Codului Galben de ninsori...

In Valcea se circula in conditii de iarna. Judetul se afla in continuare sub avertizare meteorologica de tip COD GALBEN de precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare, viscol si intensificari ale vantului. Autoritatile anunta ca operatiuni de deszapezire au avut loc pe toate pe arterele de circulatie din judet. Reprezentantii Sectiei Drumurilor Nationale Valcea, au dat asigurari ca, in acest moment, circulatia rutiera se poate desfasura fara probleme deosebite, pe toate drumurile nationale din ... citeste toata stirea