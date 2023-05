De inconstienta crasa a dat dovada un valcean in varsta de 30 de ani, care i-a incredintat autoturismul personal unui tanar de 18 ani ce nu detinea permis de conducere. S-a intamplat in noaptea de 19/20 mai a.c., in jurul orei 00.50, cand politistii din cadrul Sectiei nr.2 Politie Rurala Milcoiu l-au depistat in trafic pe raza comunei Galicea."In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca autoturismul in cauza i-a fost ... citeste toata stirea