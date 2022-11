VALCEA - TRAGEDIE. Si-a dat foc din greseala, incercand sa aprinda focul in soba

Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au fost solicitati in cursul dupa - amiezii de ieri, in jurul orei 15.00, pentru stingerea unui incendiu produs la o casa de locuit in comuna Cernisoara, sat Madulari. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de stingere si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Sositi la locul interventiei, pompierii au constatat ca incendiul se declansase in interiorul locuintei, acesta fiind stins de catre cetateni, in faza incipienta. Din pacate, ... citeste toata stirea