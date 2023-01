VALCEA. Trei tineri prinsi drogati la volan, in ultimele 24 de ore

Trei tineri, printre care e si o femeie, au fost prinsi drogati la volan pe soselele din Valcea, in ultimele 24 de ore. Daca doi dintre ei au iesit pozitivi la 3 substante interzise, ei bine cel de-al treilea ar fi consumat nu mai putin de 7 tipuri diferite de droguri. In toate cazurile au fost intocmite dosare penale in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de conducere a unei vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante.Iata ce spune Politia Valcea: ... citeste toata stirea