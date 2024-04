Valceanca de 47 de ani, ranita azi-noapte in judetul Arges

In noaptea de 2 spre 3 aprilie 2024, pe Drumul National 65, pe raza comunei Lunca Corbului, s-a produs o tamponare violenta intre doua autovehicule.Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges, s-a stabilit ca un barbat de 44 de ani, domiciliat in Slatina, judetul Olt, care conducea un autoturism pe DN 65, din directia Slatina catre Pitesti, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune ... citește toată știrea