Valceanul care a ajuns sef peste Inspectia Judiciara

Astazi, 26 iunie 2024, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat tabelul cu judecatorii admisi la Inspectia Judiciara in cadrul concursului care se desfasoara in perioada 29 februarie - 3 iulie 2024. Presedintele Tribunalului Valcea, judecatorul Bogdan Mateescu, este singurul candidat care a obtinut punctajul maxim in urma desfasurarii acestui concurs de admitere la Inspectia Judiciara.Bogdan Mateescu ... citește toată știrea