Valceanul care spala bani in Ungaria se va sapuni de acum incolo la Colibasi

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au anuntat ca, in cursul zilei de ieri, 15 aprilie 2024, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in executare un mandat de arestare emis de Curtea de Apel Pitesti. Mandatul in vizeaza pe un barbat, in varsta de 47 de ani, domiciliat in Ramnicu Valcea."Politistii au pus in executare un mandat de ... citește toată știrea