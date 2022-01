Valceni condamnati la inchisoare dupa ce au furat aparate de marcat

Inchisoare cu executare pentru trei barbati din Valcea, care au fost gasiti vinovati in instanta de comiterea infractiunii de furt calificat. Fapta este din anul 2019, atunci cand cei trei valceni au intrat in sediul unei societati comerciale din Gorj si au furate casele de marcat."Politistii din cadrul Sectiei nr. 11 Politie Rurala Zatreni au pus in aplicare 3 mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Targul Carbunesti, judetul Gorj, fata de 3 barbati, condamnatii ... citeste toata stirea