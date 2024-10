Valcenii isi cauta job, dar firmele au deficit de salariati. Incepe Bursa locurilor de munca

Click AICIpentru a vedea cate mii de straini si-au gasit locuri de munca in Valcea, in primele opt luni ale anului 2024.Vineri, 11 octombrie 2024, incepand cu ora 09.00, in incinta Centrului Regional pentru Formarea Profesionala a Adultilor (CRFPA) din Ramnicu Valcea (strada Calea lui Traian, nr. 98), Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Valcea va organiza Bursa locurilor de munca pentru absolventi.Participarea la eveniment este gratuita pentru toti cei interesati, ... citește toată știrea