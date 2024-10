Valcenii traiesc cel mai mult din Romania! VEZI mesajul presedintelui Constantin Radulescu cu prilejul Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice

Un adevarat brand de judet! Aceasta este si trebuie sa fie statistica prin care se atesta ca locuitorii judetului Valcea traiesc cel mai mult, comparativ cu ceilalti romani. Si valcenii ii depasesc cu mult (cu mai bine de un an), pe urmatorii *clasati*, adica pe locuitorii municipiului Bucuresti.Ca in fiecare an, pe 1 octombrie 2024, si in Romania este sarbatorita Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice. Cu acest prilej, presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a ... citește toată știrea