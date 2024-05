Valea Oltului ramane VALEA PLACERILOR! Cum se distrau doi tineri

La data de 22 mai, in jurul orei 21.00, politistii din cadrul Postului de Politie Racovita, in timp ce desfasurau activitati specifice de patrulare, au depistat in zona barajului Cornet, un autoturism stationat in care se aflau doua persoane. In urma legitimarii, politistii au stabilit identitatea acestora, respectiv o tanara de 24 de ani si un barbat de 27 de ani, ambii din comuna Racovita."In urma controlului asupra ... citește toată știrea