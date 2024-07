Valea Oltului s-a inchis. Ce rute pot folosi soferii

Pentru executarea lucrarilor de defrisare a versantului aflat in zona de protectie a Drumului National 7 - Valea Oltului, pe sectorul cuprins intre km. 242+600 si km. 250+000 s-a instituit masura de inchidere a circulatiei rutiere, zilnic in intervalul orar 06.00 - 20.00. Circulatia rutiera urmeaza a se desfasura pe rute ocolitoare, pe care Politia Romana le-a prezentat astfel:Variante propuse pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone aflate in tranzit:Pentru relatia Bucuresti - Vestem ... citește toată știrea