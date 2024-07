VALUL PUTERNIC de canicula ajunge in Valcea. Pana la cat urca temperaturile

In data de 11 iulie 2024, meteorologii au emis o noua avertizare care vizeaza si judetul nostru. Astfel, judetul Valcea se va afla sub avertizare meteorologica de tip Cod Portocaliu de canicula. Avertizarea este valabila pentru zilele de 11 si 12 iulie 2024. In aceasta perioada, valul de caldura ajuns in Romania din sudul Europei va produce disconfort termic ... citește toată știrea