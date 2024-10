Vasile Borascu, primarul de care Costestiul avea nevoie

Miercuri, 23 octombrie 2024, liberalul Vasile BORASCU a depus juramantul in calitate de primar ales al comunei Costesti. Pe noul edil nu il va astepta o misiune usoara in fruntea administratiei din frumoasa comuna de sub munte. Costestiul are nevoie de un primar priceput, care sa readuca localitatea intre cele mai dezvoltate din regiunea Horezu. De aceea, locuitorii din Costesti isi pun sperantele in capacitatea organizatorica a lui Vasile Borascu, el putand fi primarul de care comuna avea ... citește toată știrea