VESTE IMPORTANTA pentru locuitorii din Ocnele Mari: incepe cadastrarea gratuita a terenurilor

Ocnele Mari face un nou pas catre valorificarea imensului potential turistic (si nu numai) care abia de vreo cativa ani a inceput sa fie exploatat in mod corespunzator. Pentru ca in orasul din imediata vecinatate a Ramnicului se afla destule terenuri care nu au cadastrare, autoritatile din administratia locala, conduse de primarul Remus Sasu, s-au zbatut pentru ca localitatea sa fie cuprinsa in planul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Valcea de cadastrare gratuita. Dupa ce ... citește toată știrea