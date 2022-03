Veste mare pentru valcenii care stau la bloc. Asociatia de locatari nu mai are voie sa ceara asa ceva, legea interzice

Toti locuitorii de la bloc sunt membrii intr-o asociatie de locatari, in mod clar. Iar relatia acestora cu presedintele asociatiei se desfasoara in baza unor reguli stricte, stabilite de legislatia in vigoare. In ultima perioada, acestea au fost modificate, astfel ca romanii care locuiesc la bloc trebuie sa stie care este elementul pe care asociatia de locatari nu mai are voie sa-l solicite. Masura este obligatorie prin lege.Schimbare importanta pentru romanii de la bloc. Ce nu mai are voie ... citeste toata stirea