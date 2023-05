In mediul de afaceri valcean pot fi descoperite afaceri dintre cele mai interesante. Una dintre ele este comercializarea caiacelor pentru agrement si pescuit. SC Danrady SRL cu sediul in judetul Valcea este unicul distribuitor la nivel national al vestitelor caiace produse de concernul european Galaxy Kayaks. ,,Avem multe comenzi in nord - estul si nord - vestul tarii, dar si in Constanta. Din pacate, deocamdata, la Valcea nu exista o asa mare cerere, desi judetul are o hidrografie numai buna ... citeste toata stirea