VESTI tot mai fierbinti pentru judetul nostru. Cate grade se vor inregistra astazi, maine si poimaine?

Incepand de ieri si pana astazi (inclusiv), judetul nostru se afla sub avertizare Cod Galben de canicula. Ei bine (sau rau, mai bine spus), incepand de maine, 19 iunie 2024, timp de doua zile, adica maine si poimaine, judetul nostru se va afla sub avertizare Cod Portocaliu de canicula. Astfel, conform celei mai recente atentionari meteorologice care vizeaza judetul nostru, maine si poimaine, in ceea mai mare parte a judetului nostru (mai putin in zona montana), vom avea disconfort termic ... citește toată știrea