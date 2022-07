Vestimentatie masculina: Cele 5 tipuri de incaltari pe care sa le iei in considerare in iulie 2022

Femeile adora pantofii cu toc, deoarece ofera o feminitate si o senzualitate aparte, iar barbatii iubesc incaltarile confortabile, care ofera o stare de bine. Barbatii sunt ceva mai comozi decat femeile, fapt pentru care cei mai multi reprezentanti ai sexului masculin preferari adidasii, insa nu doar acestia trebuie purtati in iulie 2022.Daca iti doresti sa porti cele mai comode incaltari in aceasta vara, afla de mai jos modelele de incaltari pe care trebuie sa le ai in vedere in iulie 2022. ... citeste toata stirea