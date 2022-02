Vezi care mai e situatia pandemiei la Valcea

14,85 la mia de locuitori a fost anuntata azi, 15 februarie 2022, in judetul Valcea, iar cazuri active sunt 5.717. Potrivit Directiei de Sanatate Publica situatia epidemiologica din judetul Valcea, conform datelor din aplicatia CoronaForms, se prezinta astfel:- 37.467 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei;- 393 persoane confirmate in ultimele 24 de ore;- 205 pacienti internati in unitatile spitalicesti din judet;- 9 pacienti internati la ATI;- 440 persoane ... citeste toata stirea