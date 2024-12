VEZI cine concerteaza in Ramnicu Valcea in noaptea dintre ani. Patinoarul si casutele vor functiona pentru inca doua saptamani

Punctul culminant al seriei de spectacole gazduite de Targul "Decembrie Magic" in centrul Ramnicului se apropie! In ultima zi a anului 2024, ramnicenii sunt invitati sa petreaca in strada "Revelionul 2025" in cadrul unui eveniment cu nume mari din show-biz-ul romanesc. Spectacolul de marti, 31 decembrie, va debuta la ora 21.30 cu o "incalzire" muzicala oferita de DJ Tudor. De la ora 22.20, scena din Scuarul Mircea cel Batran va apartine lui Cabron, castigator in urma cu doi ani al premiului Hip ... citește toată știrea