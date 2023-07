Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) continua sa se reorganizeze in teritoriu. La Valcea, dupa cateva organizari succesive AUR pare ca a gasit o formula omogena de echipa de conducere. Doi tineri antreprenori, unul in domeniul constructiilor, presedintele Antonio Popescu si celalalt in transporturi, vicepresedintele Ionut Nuica fac si refac organizatii. In iunie 2023, s-au constituit structuri locale la Otesani (coordonator Nicolae Cebun Florin), Dragos Robu (Sirineasa), Horezu ... citeste toata stirea