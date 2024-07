VEZI unde te poti racori in Ramnicu Valcea. GRATUIT!

In contextul avertizarii Cod Rosu de canicula din acest sfarsit de saptamana (13-14 iulie 2024), functionarea fantanilor arteziene si a cismelelor publice din Ramnicu Valcea este una de importanta sporita. Tocmai de aceea, Directia Administrarea Domeniului Public din cadrul Primariei Municipiului are grija permanent ca toate aceste instalatii sa fie functionale pe timpul zilei si sa asigure un plus de racoare trecatorilor. Este cazul fantanilor arteziene amplasate in Scuarul Mircea cel Batran, ... citește toată știrea