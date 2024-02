Viceprimarul Gheorghiu (USR), umilit de liberali in sedinta Consiliului Local. "Dreapta unita" a inceput bine anul electoral

Bugetul municipiului Ramnicu Valcea a fost aprobat de Consiliul Local cu 13 voturi pentru si 10 impotriva. Grupurile PSD si PER au votat bugetul si au fost sustinute si de doi consilieri exclusi din USR. Viceprimarul Andrei Gherghiu (USR) a incercat sa respinga bugetul, cot la cot cu grupul liberal condus de celalalt viceprimar, Virgil Pirvulescu. O data in plus s-a demonstrat cat de scindata este opozitia in Ramnicu Valcea.Secretarul Didoiu: "Amendamentele opozitiei nu corespund Codului ... citește toată știrea