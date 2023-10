Spalare de bani si constituirea unui grup infractional organizat sunt acuzatiile ce li se aduc unor indivizi ce au fost retinuti ieri, 11 octombrie 2023, de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea. Oamenii legii au efectuat 31 de perchezitii domiciliare, in judetele Valcea, Sibiu, Calarasi si Olt, punand in executare 28 de mandate de ... citeste toata stirea