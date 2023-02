VIDEO. Banii cheltuiti pentru proiectarea DJ 646 vor fi recuperati din fonduri europene!

Conducerea Consiliul Judetean Valcea are in plan modernizarea DJ 646, de la un capat la altul, adica de la Babeni (DN 64) - Balutoaia - Manailesti - Genuneni - Folesti - Dumbravesti - Folestii de Sus - Tomsani - Costesti - Manastirea Bistrita si pana la Manastirea Arnota, pe o lungime de 39,41 km. In cadrul proiectului vor fi reabilitate 7 poduri existente pe drum, podetele care evacueaza apele pluviale din zona drumului, dar si zidurile de sprijin existente si lucrari de consolidare a tuturor ... citeste toata stirea