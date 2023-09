Preocupari "academice" aveau cinci adolescenti in aceasta dimineata de miercuri, 20 septembrie 2023, in jurul orei 07.30, cand au fost prinsi de jandarmi in timp ce jucau barbut, chiar intr-un parc de joaca din cartierul Ostroveni al municipiului Ramnicu Valcea, prin spatele blocurilor de la Tic - Tac. Cei cinci baieti sunt elevi ai Liceului Ferdinand, iar inainte de a ajuns la scoala s-au gandit sa "puna la bataie" banii de buzunar pe care i-au primit de la parintii lor."Acesti tineri, desi ... citeste toata stirea