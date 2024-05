VIDEO: Cladire noua, la Ambulanta Valcea

Saptamana a inceput cu vesti bune pentru sanatatea valceana. Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a prezentat un nou proiect pe care, alaturi de colegii din institutie, il va realiza pentru imbunatatirea sistemului medical din judetul nostru. In concret, este vorba despre construirea unui imobil in imediata apropiere a actualei cladiri a Ambulantei (in incinta Spitalului Vechi din Ramnicu Valcea). Imobilul nou va fi legat de cladirea existenta a Serviciului Judetean ... citește toată știrea