VIDEO. Cladirea Ambulantei intra in modernizare

500.000 de lei este suma alocata azi, 25 martie 2022, in sedinta Consiliului Judetean Valcea pentru reabilitarea si modernizarea cladirii in care isi desfasoara activitatea Ambulanta Valcea. O decizie inteleapta a consilierilor judeteni, tinand cont de faptul ca in acel imobil nu s-a mai investit de pe vremea comunistilor."In sedinta Consiliului Judetean de astazi, am aprobat mai multe proiecte de investitii pentru sanatatea valcenilor.Unul ... citeste toata stirea