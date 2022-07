VIDEO. Cladirea Ambulantei Valcea, modernizata! Au inceput lucrarile...

Peste 420.000 de lei vor fi cheltuiti pentru a reabilita si moderniza cladirea in care isi desfasoara activitatea Ambulanta Valcea. O decizie inteleapta a conducerii Consiliului Judetean Valcea, tinand cont de faptul ca in acel imobil nu s-a mai investit de pe vremea comunistilor. In cadrul lucrarilor, vor fi refacute si copertinele garajelor, iar investitiile nu se vor opri aici."Printre investitiile in sanatate pe care ne-am propus sa le realizam anul acesta se numara si modernizarea ... citeste toata stirea