VIDEO: Cladirea Ambulantei Valcea, modernizata. Lucrarile au fost finalizate!

Consiliul Judetean (CJ) Valcea anunta receptionarea lucrarile de modernizare a cladirii in care functioneaza Serviciului Judetean de Ambulanta. Investitia a luat startul la sfarsitul lunii iulie si iata ca deja a fost finalizata. Consiliul Judetean a cheltuit peste 420.000 de lei pentru a reabilita si moderniza cladirea in care isi desfasoara activitatea Ambulanta Valcea. O decizie inteleapta, tinand cont de faptul ca in acel imobil nu se mai investise de pe vremea comunistilor."Investitia, ... citeste toata stirea