VIDEO. Cum l-a adus Matei in Romania pe Joan Laporta. Intrevederea dintre premier si fostul sef al Barcelonei

Senatorul PSD Bogdan Matei este profesor de educatie fizica si sport. A condus si Ministerul Tineretului si Sportului timp de un an, in legislatura trecuta. Odata cu demnitatea publica pe care o are, si-a marit si cercul relational. Nu putini sunt pesedistii care spun ca Matei a evoluat enorm in ultimii ani, nu doar ca un comunicator la posturile tv nationale ale partidului, dar si din punct de vedere al ... citește toată știrea