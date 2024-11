VIDEO. Deputatul Lazar explica de ce USR Valcea nu mai are nicio sansa

Deputatul PNL Marian Lazar a facut o scurta analiza a relatiei sale cu USR, partid din care provine si pe listele caruia a intrat in Parlament, in 2020. Conform lui Lazar, principala problema a partidului este presedintele sau, Andrei Gheorghiu. Din cauza lui Gheorghiu a pierdut USR singurul deputat pe care il avea sau, cel putin, asa sustine acesta din urma. De curand, Lazar a intrat in PNL si ... citește toată știrea