VIDEO! Discurs manifest al lui Buican despre Drumul Expres Ramnicu Valcea - Tigveni

Presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, a militat, in calitate de parlamentar, pentru un drum expres intre Ramnicu Valcea si Tigveni (locul unde traficul auto "se inteapa" la viitoarea autostrada Sibiu - Pitesti). Si-a asumat acest proiect si pentru el a intrat in conflict inclusiv cu doi premieri liberali, Ludovic Orban si Florin Citu. In prezent, Buican se afla intr-un conflict deschis pe aceeasi tema cu conducerea pesedista a Ministerului Transporturilor.Prezent intr-o emisiune la postul