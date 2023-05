In data de 16 mai 2023, Consiliul Judetean Valcea a depus, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, cererea de finantare cu toate documentele necesare, in vederea obtinerii finantarii pentru construirea unei centrale termice in cogenerare de inalta eficienta, care va asigura termoficarea Municipiului Ramnicu Valcea si va livra energie electrica in sistemul energetic national.Proiectul are o valoare totala de 676.385.923 lei (aproximativ 140 de milioane de euro) si ... citeste toata stirea