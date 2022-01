VIDEO. Echipaj al Ambulantei Valcea, agresat de o femeie in stare de ebrietate

S-a intamplat azi, 17 ianuarie 2022, in comuna Lapusata, judetul Valcea. Un apel pe 112 anunta o femeie in stare de inconstienta, care are nevoie urgenta de asistenta medicala. Un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Valcea, format din trei persoane, a ajuns in scurt timp la fata locului. Insa, ce sa vezi?!, "inconstienta" era intr-o forma de zile mari, beata crita si cu chef de scandal. Femeia a bruscat si a agresat cadrele medicale, le-a spart ochelarii, i-a injurat si i-a ... citeste toata stirea