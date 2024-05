VIDEO/FOTO: Cele 50 de persoane evacuate la Mihaesti s-au intors la casele lor

Incidentul produs astazi, 22 mai 2024, in jurul orei 11.30 (detalii AICI), in comuna Mihaesti, cand un utilaj agricol a lovit si fisurat o conducta de transport gaze natural, s-a incheiat cu bine. Nu au existat persoane ranite. Totusi, pentru precautie in timpul efectuarii misiunii de oprire a gazelor naturale, pompierii au evacuat 50 de persoane."Conducta de gaz a fost oprita si nu mai exista scurgeri de gaze. La ora 11.44 a fost emis mesaj RO-ALERT pentru ... citește toată știrea